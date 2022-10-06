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Пашинян встретится с Алиевым в Праге

Премьер Армении Пашинян встретится с президентом Азербайджана Алиевым в Праге

Фото: Аппарат Премьер-министра Республики Армения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Праге 6 октября на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС). Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

«В рамках визита в Праге состоится четырехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эммануэля Макрона, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, в этот же день премьер республики встретится с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Вместе с Пашиняном в Прагу прибыли министр иностранных дел Арарат Мирзоян и председатель парламентской комиссии по внешним отношениям Армении Рубен Рубинян, а также другие должностные лица.

Ранее Алиев заявил, что Баку хочет закончить вражду с Ереваном и «открыть новую страницу мира». По его словам, у Азербайджана есть определенный оптимизм в отношении мирного процесса. Он понадеялся, что подготовка договора о мире не займет много времени.

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Кристина Есикова
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