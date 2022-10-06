Российский губернатор заявил о конфликте мобилизованных и командования в части

Оренбургский губернатор заявил о решении конфликта мобилизованных и командования части

В Саратове Оренбургской области в учебной части решен конфликт между мобилизованными и командованием центра. Об этом сообщил губернатор российского региона Денис Паслер в Telegram-канале.

По его словам, россияне, которых в рамках частичной мобилизации доставили в учебный центр для подготовки. имеют высокую и востребованную квалификацию. Командование признало некорректность в высказываниях и разъяснило ситуацию, сообщил Паслер, подчеркнув, что конфликт исчерпан.