Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российский губернатор заявил о конфликте мобилизованных и командования в части

Оренбургский губернатор заявил о решении конфликта мобилизованных и командования части

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Саратове Оренбургской области в учебной части решен конфликт между мобилизованными и командованием центра. Об этом сообщил губернатор российского региона Денис Паслер в Telegram-канале.

По его словам, россияне, которых в рамках частичной мобилизации доставили в учебный центр для подготовки. имеют высокую и востребованную квалификацию. Командование признало некорректность в высказываниях и разъяснило ситуацию, сообщил Паслер, подчеркнув, что конфликт исчерпан.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Россия ответила на требования Польши о выплате военных репараций
Задушившая сожителя подушкой россиянка пойдет под суд
Казачий полк пошел в наступление на Красный Лиман
Женщина сделала липосакцию за границей и едва не лишилась рук и ног
Популярный российский комик рассказал о сложностях жизни в Израиле
Российский губернатор заявил о конфликте мобилизованных и командования в части
В ДНР разработают свободную экономическую зону
Посол России рассказал об отношении Бразилии относятся к спецоперации
В Иране заявили о пострадавшем от санкций против Тегерана и Москвы Западе
В Госдуме предложили забирать брошенные на границе автомобили россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.