В России оценили отношения с США

Посол Антонов: Россия и США не пришли к пику напряженности, как в Карибский кризис

Посол России в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона. Его слова приводит РИА Новости.

Россия и США еще не приблизились к пику напряженности, который наблюдался во время Карибского кризиса. «Мне кажется, что мы еще не перешли к тому пику напряженности, который существовал 60 лет назад», — подчеркнул дипломат. Антонов напомнил, что Россия считает недопустимым развязывание ядерной войны. Победа в ней невозможна, отметил он.

«В Вашингтоне уже позабыли азы стратегической стабильности, суть которой сводится к очень простой формуле: кто выстрелит первым, тот умрет вторым. В 60-летнюю годовщину Карибского кризиса хочется верить, что в США остались те, кто усвоил этот главный урок. В любой ситуации наши страны обязаны не допустить скатывания мира к катастрофе», — заключил дипломат.