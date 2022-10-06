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Антонов обвинил США в попытках навязать России свои правила игры

Посол Антонов заявил, что Россию не устраивают навязываемые США правила игры
СюжетРеферендум в ДНР:
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Russian Embassy in the USA / Globallookpress.com

Посол России в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала выступил с обвинениями в адрес Вашингтона из-за того, что он пытается навязать Москве свои правила игры, сообщает РИА Новости. По его словам, Россию не устраивает такое отношение.

«Нас не устраивают те правила игры, которые американцы пытаются нам навязать», — заявил российский дипломат.

Ранее он отмечал, что США сегодня теряют свое влияние в мире и предрек, что данная тенденция будет нарастать в дальнейшем. Антонов подчеркнул, что это является очевидным фактом для большинства политиков.

Кроме того, источник в одной из делегаций Совбеза ООН сообщил о том, что США вместе со своими союзниками начали уговаривать другие страны поддержать западный проект резолюции, подразумевающий непризнание прошедших ранее референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях, на который Россия наложила вето.

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Марина Совина
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