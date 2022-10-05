США начали уговаривать страны поддержать в ООН резолюцию против референдумов

Источник в ООН: США уговаривают страны поддержать западную резолюцию против референдумов

Источник в одной из делегаций Совбеза ООН сообщил РИА Новости о том, что США вместе со своими союзниками начали уговаривать другие страны поддержать западный проект резолюции, подразумевающий непризнание прошедших ранее референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях, на который Россия наложила вето.

«США и их партнеры сейчас активно пытаются склонить как можно больше стран к тому, чтобы те поддержали проект резолюции по референдумам», — заявил собеседник агентства.

Другой источник в СБ ООН рассказал, что Россия хочет добиться проведения тайного голосования по предложенному Западом проекту резолюции. По его словам, таким образом Москва рассчитывает снизить количество государств, которые в настоящее время выступают в его поддержку.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что результаты референдумов в четырех новых регионах России не только порадовали его, но и удивили. Он подчеркнул, что их итоги оказались прозрачными и убедительными, а также «отражают объективные данные в настроении людей».