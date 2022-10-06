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Россиянину дали 6,5 года за изнасилование подруги девушки после угроз убийством

В Астрахани осудили на 6,5 года мужчину за изнасилование 22-летней подруги девушки

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области

Кировский районный суд Астрахани приговорил к 6,5 года лишения свободы 27-летнего местного жителя за изнасилование 22-летней девушки. Об этом в четверг, 6 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по пункту «б» части 2 статьи 131 («Изнасилование»), части 1 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и части 1 статьи 127 («Незаконное лишение свободы») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, ночью 3 апреля фигурант выпивал с возлюбленной и ее подругой в квартире на улице Куликова. Когда девушка россиянина пошла спать, он под угрозой убийства надругался над новой знакомой. Потерпевшая хотела сбежать, но осужденный не выпускал ее из квартиры.

Ранее стало известно, что в Камчатском крае мужчина под наркотиками избил водителя такси и надругался над ней.

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Екатерина Власова
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