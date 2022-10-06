Московского судью попытались подкупить за 300 тысяч рублей по делу об убийстве

В Москве попытались подкупить судью за 300 тысяч рублей по делу об убийстве

В Москве совершена попытка подкупа федерального судьи Тверского районного суда, в производстве которого находилось уголовное дело об убийстве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Покушение на дачу взятки в сумме 300 тысяч рублей выявил секретарь судебного заседания и сообщил об этом факте силовикам. Мещанским межрайонным следственным отделом проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

Информацию о совершенном преступлении подтвердила пресс-служба суда, отказавшись раскрыть подробности.

8 сентября сообщалось о завершении в Ставропольском крае расследования уголовного дела судьи Шпаковского районного суда Евгения Гладских, обвиняемого в покушении на мошенничество. По данным следствия, с 28 сентября по 9 ноября он пообещал мужчине, уголовное дело которого рассматривалось в Невинномысском городском суде, за четыре миллиона рублей помочь с получением более мягкого наказания.