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Завершено следствие по делу задержанного ФСБ со взяткой судьи

На Ставрополье судья Гладских пойдет под суд за попытку мошенничества на 4 млн рублей

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Ставропольском крае завершено расследование уголовного дела судьи Шпаковского районного суда Евгения Гладских, обвиняемого в покушении на мошенничество. Об этом в четверг, 8 сентября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

По данном следствия, с 28 сентября по 9 ноября он пообещал мужчине, уголовное дело которого рассматривалось в Невинномысском городском суде, за четыре миллиона рублей помочь с получением мягкого наказания за совершенные преступления.

При получении взятки судью задержали сотрудники ФСБ. Уголовное дело против него было возбуждено главой СКР Александром Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации.

Известно, что Гладских около шести лет отработал в прокуратуре, три года трудился в уголовном розыске, а в апреле 2009 года пришел в судебную систему.

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Екатерина Власова
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