Опубликован подготовленный МВД список изменений в экзамен на права

МВД опубликовало проект постановления о поправках к закону о сдаче на права в ГИБДД

Министерство внутренних дел (МВД) России опубликовало проект постановления с поправками к закону «О безопасности дорожного движения», которые уточняют правила сдачи экзамена на право управления транспортным средством. Документ доступен для общественного обсуждения на портале regulation.gov.

Согласно предложенным МВД поправкам, россиянам больше не придется предоставлять ГИБДД медицинскую справку о состоянии здоровья — она исключена из перечня предоставляемых подведомству документов.

Однако речь идет не об отмене самого освидетельствования: его проходить по-прежнему необходимо, однако комиссия будет самостоятельно предоставлять ГИБДД данные о здоровье будущего водителя в электронном виде. Однако для иностранных водителей, например, тех, кто намерен работать таксистом, число документов прибавится — им придется предоставлять документ о прохождении обучения в автошколе.

Другое нововведение касается сроков пересдачи. Если на данный момент совершать новую попытку после трех провальных можно уже через месяц, то по выложенным для обсуждения поправкам прийти на пересдачу можно будет лишь через полгода.

Также поправками планируется свести на нет помощь инструкторов при сдаче их подопечными практики вождения. Все дублирующие основные элементы управления, которые находятся под контролем инструктора, будут подключены к сигнализации, которая будет срабатывать при любом контакте. Срабатывания будут автоматически заноситься в протокол.

Проект поправок планируется внести в Думу уже в октябре 2022 года. В случае принятия, новые правила начнут действовать с первого марта 2023 года.

Ранее сообщалось, что в 2021 году водители в России реже сдавали экзамен на права с первого раза чем в 2020 году.