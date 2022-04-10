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Россияне стали реже сдавать экзамены на права с первой попытки

Госавтоинспекция: в 2021 году практический экзамен с первого раза сдали 20% водителей

Фото: Pixabay

В 2021 году водители в России реже сдавали экзамен на права с первого раза чем в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Госавтоинспекции.

Уточняется, что снижение успеваемости наблюдалось при сдаче как теоретической, так и практической части. В частности, в прошлом году было проведено почти 4,3 миллиона практических экзаменов и только 20 процентов водителей сдали их с первого раза. В то же время в 2020 году автоинспекторы провели 4,7 миллиона практических экзаменов, с которыми с первой попытки успешно справились 34 процента россиян.

Помимо этого, в 2021 году теоретическую часть с первого раза успешно сдали 37 процентов водителей из 3,4 миллионов. В 2020 году было проведено 3,1 миллиона теоретических экзаменов, а показатель успешности составлял 41 процент.

С 1 апреля 2021 года в России вступили в силу новые правила сдачи экзамена на водительские права. Теперь гражданам больше не понадобится проходить этап тестирования на закрытых площадках. Кроме того, прямо во время экзамена принимающий может предложить следовать по неизвестному маршруту.

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Ксения Назарова
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