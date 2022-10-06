Популярные у женщин прически назвали безвкусицей

Редакторы Woman's Day назвали популярные у женщин голливудские локоны безвкусицей

Редакторы портала Woman's Day назвали популярные у женщин прически безвкусицей. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам экспертов, голливудские локоны давно утратили свою актуальность. Вместо них рекомендуется присмотреться к мелким завиткам, которые были особенно популярны в 1980-х и 1990-х годах. В тот период их предпочитали носить супермодели Наоми Кэмпбелл, Тайра Бэнкс, а также актрисы Дженнифер Энистон, Сара Джессика Паркер и Джулия Робертс.

Помимо прочего специалисты выделили начесы и сложные укладки, в которых необходимо применять технику плетения кос. Например, «дракончики», «колоски» и «водопады».

Также немодными оказались пучки с распущенными волосами и бубликами. На смену подобным прическам пришли низкие пучки, заключили журналисты.

Ранее редакторы журнала The Symbol перечислили самые модные стрижки на осень. Так, актуальными в нынешнем сезоне стали «стрижка-бабочка», «стрижка-кобра», «стрижка-осьминог» и «стрижка-медуза».