Названы самые модные стрижки на осень

The Symbol: каскад с резкими переходами между слоями назван самой модной стрижкой на осень

Редакторы журнала The Symbol назвали самые модные стрижки на осень. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

В первую очередь, актуальной в осеннем сезоне стала «стрижка-бабочка», которая представляет собой каскад с резкими переходами между слоями. Данная стрижка подойдет любому типу волос: густым прядям придаст легкости, а тонким — объем, объясняют эксперты.

Помимо прочего, в списке трендов также оказалась «стрижка-кобра». Отмечается, что прическа обрела популярность благодаря стилисту Нунцио Савиано, который опубликовал в своих соцсетях видеоролик по ее созданию. По словам специалистов, «стрижка-кобра» также является одним из вариантов каскада, но с более мягкими переходами между слоями.

В заключение авторы материала выделили «стрижку-осьминог» (прическа, у которой весь объем волос сосредоточен на макушке) и «стрижку-медузу», которую ввела в моду голливудская актриса Николь Кидман. Так, знаменитость снялась в августе для обложки журнала Perfect с классическим округлым бобом, дополненный длинными прядями.

В апреле стилисты также раскрыли лучшие прически для каждого типа лица. Известный парикмахер Кэш Лоулесс заявил, что рваные челки отлично смотрятся с широко посаженными глазами, а стрижка пикси подчеркивает высокие скулы. При этом гладкий боб, по его мнению, при желании может переключить внимание к центру лица, на нос и губы.