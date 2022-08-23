55-летняя Николь Кидман показала мускулы на обложке журнала

Актриса Николь Кидман снялась для журнала Perfect и показала подтянутое тело

Австралийская и американская актриса Николь Кидман снялась для обложки журнала Perfect и показала фигуру в откровенных образах. Соответствующие снимки приводит Daily Mail.

55-летнюю знаменитость сфотографировали сразу в нескольких нарядах. На первых снимках обладательница премии «Оскар» позировала перед камерой в топе и мини-юбке в виде пояса бренда Diesel. На размещенных кадрах видно ее подтянутое тело, а именно — мускулы на руках и ногах. Актриса также примерила платье с объемными рукавами и лакированными высокими сапогами.

Помимо этого, Кидман опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) еще несколько кадров со съемки. На них она запечатлена в джинсовом топе и перчатках выше локтя, а также в платье с имитацией обнаженного тела.

Автором съемки выступил малазийский фотограф Чжун Линь, а стилистом — Эвани Фраусто. Последний, в свою очередь, дополнил образ Кидман наращенными волосами и длинной челкой рыжего цвета.

В мае Николь Кидман показала лицо без макияжа и разочаровала фанатов. На размещенном фото знаменитость позировала вместе с китайским режиссером Лулу Ванг. Актриса позировала перед камерой в хлопковой майке белого цвета. На ее лице отсутствовала косметика, а волосы были небрежно собраны назад.