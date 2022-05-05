54-летняя Николь Кидман снялась без макияжа и разочаровала фанатов

Американская актриса Николь Кидман показала лицо без косметики и разочаровала фанатов

Австралийская и американская актриса Николь Кидман снялась без макияжа и разочаровала фанатов. Соответствующий кадр она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенном фото 54-летняя знаменитость позирует вместе с китайским режиссером Лулу Ванг в перерыве между съемками сериала, в котором она сейчас принимает участие. Актриса предстала перед камерой в хлопковой майке белого цвета. При этом на снимке видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы небрежно собраны назад.

Поклонники оказались обеспокоены внешностью Кидман. «Николь, в чем секрет вашей молодости?», «Это даже не Николь. Не очень хороший двойник», «На саму себя не похожа», «Мне не нравится такая Николь. Пожалуйста, остановитесь», «Что вы с собой сделали?» — возмутились пользователи сети.

Ранее в апреле супермодель Синди Кроуфорд поделилась фотографией в откровенном образе и без макияжа. 56-летняя манекенщица с собранными в пучок волосами сфотографировалась в махровом халате белого цвета, который обнажал ее плечи и ноги.