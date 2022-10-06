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Замначальника полиции ГУ МВД по Красноярскому краю взяли под стражу

Суд арестовал замначальника полиции ГУ МВД по Красноярскому краю по делу о взятке

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заместителю начальника полиции ГУ МВД по Красноярскому краю подполковнику Михаилу Привалихину, задержанного ФСБ по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение принято по ходатайству следствия. Он арестован до 8 ноября.

5 октября сотрудники ФСБ задержали подполковника при получении взятки в служебном кабинете в Красноярске. Ему было передано 1,5 миллиона рублей.

Привалихин отвечал в ГУ МВД за оперативную работу.

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Любовь Ширижик
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