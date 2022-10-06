Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Опубликован указ Путина об отсрочке от мобилизации для трех категорий россиян

Путин изменил указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ, который вносит изменения в указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Об этом сообщили в Кремле, передает ТАСС.

Согласно документу, отсрочку получат аспиранты, студенты негосударственных вузов с государственной аккредитацией, а также учащиеся вечерних отделений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Опубликован указ Путина об отсрочке от мобилизации для трех категорий россиян
СКР раскрыл детали экспертизы по делу о гибели звезды шоу «Дом-2»
Чешский форвард СКА оценил исключение из сборной из-за контракта в России
В России вырос спрос на товары IKEA
23 муниципалитета Германии попросили финансовой помощи из-за беженцев с Украины
Еще в одном российском регионе завершили первый этап частичной мобилизации
Совбез Белоруссии объяснил проведение мобилизационных сборов
В МИД рассказали о ходе расследования аварий на «Северных потоках»
Рогов рассказал о контроле запорожского фронта Британией
Задушившая сожителя подушкой россиянка пойдет под суд
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.