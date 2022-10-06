Опубликован указ Путина об отсрочке от мобилизации для трех категорий россиян

Путин изменил указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации

Президент России Владимир Путин подписал указ, который вносит изменения в указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Об этом сообщили в Кремле, передает ТАСС.

Согласно документу, отсрочку получат аспиранты, студенты негосударственных вузов с государственной аккредитацией, а также учащиеся вечерних отделений.