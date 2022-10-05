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Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для трех категорий россиян

Путин подписал указ об отсрочке для вечерников, студентов частных вузов и аспирантов

Фото: Redd / Unsplash

Президент России Владимир Путин в среду, 5 октября, подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для трех категорий россиян. Об этом он заявил на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года», передает ТАСС.

Так, от мобилизации отсрочку получат аспиранты, студенты негосударственных вузов с государственной аккредитацией, а также учащиеся вечерних отделений.

Указ вносит коррективы в условия отсрочки от мобилизации, так как изначально Минобороны своевременно не внесло соответсвюущих изменений в нормативно-правовую базу, объяснил Путин.

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«Когда говорю об учебных заведениях, имеющих госаккредитацию, это как раз и есть частные учебные заведения. У нас без госаккредитации практически таких и нет. Это совсем какие-то малозаметные лавочки, а не учебные заведения», — пояснил Путин.

1 октября глава Минобороны Сергей Шойгу уточнял критерии по мобилизации студентов. Тогда он сообщал, что под частичную мобилизацию не попадают учащиеся коммерческих вузов с государственной аккредитацией.

24 сентября Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва по мобилизации для студентов, учащихся на очной и очно-заочной формах обучения. Согласно документу, отсрочка представляется тем, кто впервые получает среднее профессиональное или высшее образование в государственных образовательных и научных организациях.

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Анастасия Шейкина
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