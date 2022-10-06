Кожевник доказал неоправданность цен на люксовые сумки на видео

Мастер по коже из США намеренно испортил сумки люксовых брендов ради проверки их качества

Мастер по коже из США намеренно испортил сумки люксовых брендов ради проверки их качества и поделился результатом с подписчиками. Соответсвующие ролики появились на его странице в TikTok, насчитывающей 2,6 миллиона лайков.

Житель Техаса Волкан Йылмаз регулярно публикует видео, в которых разрезает и поджигает на камеру дизайнерские изделия из кожи. По его словам, таким образом он доказывает, стоит ли своих денег дорогостоящая продукция таких марок, как Kate Spade, Louis Vuitton и Bottega Veneta, а также Coach и Brooks Brothers.

Так, в одном постов мужчина протестировал сумку Bottega Veneta за 2500 тысячи долларов (148 тысяч рублей), в том числе протерев ее ацетоном и распоров на несколько частей, и поставил высокую оценку ее производителям, которые использовали при ее создании 500 сантиметров овечьей шкуры. «И все же я бы назвал цену неоправданно завышенной — в сумме материал и работу я бы оценил в 250 долларов (15 тысяч рублей)», — заявил кожевник.

В то же время Йылмаз разочаровался в купленной сумке модного дома Louis Vuitton за 1700 долларов (102 тысячи рублей). По его мнению, на самом деле портфель выполнен не из плотного канваса, как сказано на сайте, а из обычного пластика, при этом фурнитура создана из дешевой кожи. «Я бы оценил материалы в 20 долларов (1206 рублей)», — уточнил эксперт.

Бренды Kate Spade и Coach порадовали американца своим качеством, поскольку сумки их производства действительно собрали из натуральной кожи. «Стоимость вещей абсолютно оправданна — по крайней мере это действительно кожа», — высказался мастер в заключение.

В апреле Виктория Боня разрезала сумку Chanel из-за отказа бренда продавать товар россиянам. На размещенных в сети кадрах знаменитость отреагировала на соответствующую новость, после этого взяла ножницы и черную кожаную сумку бренда и разрезала ее на части.