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Кожевник доказал неоправданность цен на люксовые сумки на видео

Мастер по коже из США намеренно испортил сумки люксовых брендов ради проверки их качества

Фото: @tanner.ieatherstein

Мастер по коже из США намеренно испортил сумки люксовых брендов ради проверки их качества и поделился результатом с подписчиками. Соответсвующие ролики появились на его странице в TikTok, насчитывающей 2,6 миллиона лайков.

Житель Техаса Волкан Йылмаз регулярно публикует видео, в которых разрезает и поджигает на камеру дизайнерские изделия из кожи. По его словам, таким образом он доказывает, стоит ли своих денег дорогостоящая продукция таких марок, как Kate Spade, Louis Vuitton и Bottega Veneta, а также Coach и Brooks Brothers.

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Так, в одном постов мужчина протестировал сумку Bottega Veneta за 2500 тысячи долларов (148 тысяч рублей), в том числе протерев ее ацетоном и распоров на несколько частей, и поставил высокую оценку ее производителям, которые использовали при ее создании 500 сантиметров овечьей шкуры. «И все же я бы назвал цену неоправданно завышенной — в сумме материал и работу я бы оценил в 250 долларов (15 тысяч рублей)», — заявил кожевник.

В то же время Йылмаз разочаровался в купленной сумке модного дома Louis Vuitton за 1700 долларов (102 тысячи рублей). По его мнению, на самом деле портфель выполнен не из плотного канваса, как сказано на сайте, а из обычного пластика, при этом фурнитура создана из дешевой кожи. «Я бы оценил материалы в 20 долларов (1206 рублей)», — уточнил эксперт.

Бренды Kate Spade и Coach порадовали американца своим качеством, поскольку сумки их производства действительно собрали из натуральной кожи. «Стоимость вещей абсолютно оправданна — по крайней мере это действительно кожа», — высказался мастер в заключение.

В апреле Виктория Боня разрезала сумку Chanel из-за отказа бренда продавать товар россиянам. На размещенных в сети кадрах знаменитость отреагировала на соответствующую новость, после этого взяла ножницы и черную кожаную сумку бренда и разрезала ее на части.

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Майя Пономаренко
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