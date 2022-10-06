Мобилизованным разъяснили ситуацию с возвратом денег за аренду жилья

Юрист Грешнова: собственник не обязан возвращать мобилизованному деньги за аренду

Призванным по частичной мобилизации гражданам, живущих в съемных квартирах, могут не вернуть деньги за аренду жилья. Ситуацию с возвратом предоплаты разъяснила руководитель аппарата Саратовского реготделения ассоциации юристов России Наталья Грешнова, пишет «РИА Новости».

В случае призыва жильца собственник не обязан отдавать деньги, так как объявление частичной мобилизации прямо не отнесено законодательством к обстоятельствам непреодолимой силы. Из-за этого договор аренды не получится расторгнуть по причине форс-мажора — только по взаимному согласию обеих сторон.

При отказе собственника расторгнуть договор можно только на установленных в документе условиях — к примеру, предупредив о намерении съехать за месяц. Если же жильцу приходится срочно покинуть квартиру, деньги за оставшиеся дни оплаченного периода остаются у собственника. Кроме того, арендатор будет обязан оплачивать жилье до расторжения договора.

Адвокат консалтинговой группы «Компромисс» Галина Гузаева рекомендует мобилизованным перед выселением из съемного жилья сообщить собственнику о расторжении договора в письменной форме. Эксперт также советует оформить доверенность на человека, который сможет сдать квартиру арендатору и решить с ним дальнейшие финансовые вопросы.

Ранее мобилизованных россиян решили защитить от долгов по ЖКХ. Минстрой одобрил освобождение этой категории граждан от начисления пени за неуплату указанной в квитанции суммы.