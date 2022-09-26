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Мобилизованных россиян защитили от долгов по ЖКХ

Минстрой одобрил освобождение мобилизованных россиян от начисления пени за неуплату ЖКХ

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Власти защитили мобилизованных россиян от возникновения необоснованных долгов по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ). Минстрой одобрил освобождение этой категории граждан от начисления пени за неуплату указанной в квитанции суммы, сообщают «Известия».

«Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ рассмотрело проектируемую норму в федеральный закон от 14 марта 2022 года №58-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" об освобождении от начисления пени для граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу по мобилизации, и в пределах компетенции сообщает о ее согласовании», — сказано в письме ведомства в комитет Госдумы по строительству и ЖКХ, с копией которого ознакомилось издание.

Ранее в Госдуме предложили ввести мораторий на штрафы за неуплату ЖКХ для мобилизованных добровольцев и мобилизованных граждан России. Автором инициативы выступил член комитета по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Александр Якубовский. Он также попросил установить полный мораторий на оплату ЖКХ и иных связанных с содержанием жилья одиноких граждан услуг.

Нина Ташевская
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