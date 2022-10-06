В ДНР сообщили об ударе ВСУ по Зайцево неуправляемыми ракетами

Представительство ДНР в СЦКК сообщило об ударе ВСУ по Зайцево 10 неуправляемыми ракетами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью авиации нанесли удар по Зайцево. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным представительства, обстрел произошел в 14:50 мск. Украинские войска выпустили в сторону Зайцево десять неуправляемых авиационных ракет.

Ранее 6 октября Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Зайцево в ДНР. Отмечалось, что в боях за поселок было уничтожено более 120 солдат ВСУ. Также российские войска уничтожили несколько единиц боевой техники противника.