Минобороны объявило о взятии под контроль Зайцево в ДНР

Минобороны сообщило, что российские военные освободили населенный пункт Зайцево в ДНР

В результате наступательных действий Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Зайцево в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщил представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, в боях за поселок было уничтожено более 120 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, российские войска уничтожили несколько единиц боевой техники противника.

Поселок городского типа Зайцево находится в Светлодарской городской общине Бахмутского района ДНР. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации — ДНР, Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей.

Ранее сообщалось, что 208-й казачий полк начал наступление на Красный Лиман, который ранее заняли ВСУ.