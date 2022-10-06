Казачий полк пошел в наступление на Красный Лиман

Военкор Лисицын сообщил, что 208-й казачий полк пошел в наступление на Красный Лиман

Военный корреспондент Евгений Лисицын в своем Telegram-канале сообщил, что 208-й казачий полк начал наступление на Красный Лиман, который ранее заняли Вооруженные силы Украины (ВСУ).

208-й казачий полк пошел в наступление на Красный Лиман, казаки освободили населенный пункт Диброво Евгений Лисицын военный корреспондент

2 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о «полной зачистке» Красного Лимана ВСУ. В свою очередь в Минобороны России сообщили, что союзные силы были вынуждены выйти из Красного Лимана в связи с угрозой окружения.

После этого глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркнул, что власти должны принять «кардинальные меры», и обвинил в произошедшем Героя России генерал-полковника Александра Лапина. Комментируя слова чеченского лидера, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Кадыров внес большой вклад в спецоперацию на Украине, и он вправе высказывать свою точку зрения.

Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что взятие под контроль Красного Лимана украинскими военными еще не означает переломного момента в ходе конфликта.

Ситуация на краснолиманском направлении стабилизировалась

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что ситуация на самом сложном, краснолиманском направлении фронта стабилизировалась.

На данный момент, но мы сейчас можем констатировать, что там линия фронта стабилизируется. Противник не оставляет попыток прощупывать оборону. Линия обороны укрепляется, укрепляется всеми доступными способами Денис Пушилин врио главы ДНР

Пушилин указал, что укрепление линии обороны позволит остановить продвижение украинских войск, подготовить подходящие резервы, а затем взять под контроль территории ДНР и ЛНР.

Ранее врио главы ДНР пообещал удержать позиции и взять контроль над Красным Лиманом, он назвал это задачей союзных войск.

Для возобновления наступления Вооруженным силам России необходимо не менее миллиона человек. Такое условие назвал Сергей Фомченков, командир отряда «Русский легион», которому на протяжении нескольких недель удавалось защищать Красный Лиман от превосходящих сил ВСУ.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска уничтожили более 120 бойцов и 14 единиц бронетехники ВСУ на краснолиманском направлении.