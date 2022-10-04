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Российские войска уничтожили более 120 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны заявило об уничтожении более 120 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские войска уничтожили более 120 бойцов и 14 единиц бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом во вторник, 4 октября, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что удар был нанесен по подразделениям 66-й механизированной бригады ВСУ и двум временным базам противника в районе населенного пункта Торское.

Кроме того, Вооруженные силы России атаковали ракетами подразделения 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ на купянском направлении. В результате было уничтожено 16 единиц техники и до 100 бойцов противника, включая иностранных наемников.

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По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 6226 единиц военной автомобильной спецтехники, 3445 орудий полевой артиллерии и минометов, 860 боевых машин реактивной системы залпового огня, 5336 бронемашин, 379 зенитных ракетных комплексов, 2145 беспилотников, 312 самолетов и 157 вертолетов ВСУ.

Ранее ведомство сообщало, что из-за угрозы окружения в районе города Красный Лиман российские войска были отведены на более выгодные рубежи. В Минобороны объяснили, что противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении, несмотря на понесенные им потери.

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Константин Лысяков
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