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Командир отряда назвал условие для возобновления наступления ВС России

Командир «Русского легиона» Фомченков: для наступления ВС РФ нужен миллион человек

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Для возобновления наступления Вооруженным силам России (ВС РФ) необходимо не менее миллиона человек. Такое условие в беседе с «Украина.ру» назвал Сергей Фомченков, командир отряда «Русский легион», которому на протяжении нескольких недель удавалось защищать Красный Лиман от превосходящих сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Собеседник портала подчеркнул, что в российских войсках уже много месяцев наблюдается нехватка личного состава. «Для удержания наших территорий и полноценного наступления нужно, по моему мнению, не менее одного миллиона человек, и прямо сейчас. При этом одетых, обутых, обученных и вооруженных», — отметил он.

Командир «Русского легиона» также заявил, что мобилизованных россиян необходимо включать в уже воюющие подразделения, пусть и в небольшом составе. Это, по его мнению, поможет усилить костяк опытных бойцов, а также исключить ненужные потери. Фомченков добавил, что ВС России также нуждаются в военной технике, в том числе в беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и комплексах радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее в Минобороны уведомили, что российские войска уничтожили более 120 бойцов и 14 единиц бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении.

2 октября ведомство сообщало, что из-за угрозы окружения в районе города Красный Лиман российские войска были отведены на более выгодные рубежи. В Минобороны объяснили, что противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении, несмотря на понесенные им потери.

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Варвара Кошечкина
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