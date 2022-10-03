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В Кремле отреагировали на критику Минобороны со стороны Кадырова

Песков заявил, что Кадыров внес большой вклад в СВО и вправе высказывать свою точку зрения

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров внес большой вклад в спецоперацию на Украине, он как глава региона вправе высказывать свою точку зрения и давать оценки. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, реагируя на недавнюю критику Минобороны со стороны Кадырова, передает ТАСС.

По мнению Пескова, в тяжелые моменты руководителям российских регионов следует исключать эмоции при оценках.

«Главы регионов имеют полномочия высказывать свою точку зрения, давать оценки. Это все-таки главы целых российских регионов, в том числе и Рамзан Кадыров, который, как вы знаете, с самого начала специальной военной операции очень много сделал и внес очень большой вклад в ее проведение. И продолжает вносить», — сказал представитель Кремля.

Ранее глава Чечни сообщил, что неправильные действия генерал-полковника Александра Лапина, получившего звание Героя России во время СВО, привели к вынужденному отводу союзных сил из Красного Лимана.

Он уверен, что Лапин, назначенный руководить обороной Краснолиманского направления, выставил на рубежах мобилизованных из Луганской народной республики (ЛНР). Генерал не обеспечил военных необходимой связью, также в названный район не поступали дополнительные боеприпасы, указал Кадыров.

1 октября стало известно, что из-за угрозы окружения в районе города Красный Лиман в Донецкой области Вооруженные силы России и союзные войска были отведены на более выгодные рубежи. Отвод войск позже официально подтвердило российское Минобороны.

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Анна Щербакова
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