В Германии сочли взятие под контроль Лимана «еще не переломным моментом» для ВСУ

Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт: взятие под контроль ВСУ Лимана еще не переломный момент

Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что взятие под контроль Лимана Вооруженными силами Украины (ВСУ) еще не означает переломного момента в ходе конфликта. Ее слова приводит немецкий портал NTV.

«Это большой успех, но не переломный момент. К сожалению, нам приходится считаться с тем, что эта война будет длиться недели и месяцы», — подчеркнула министр.

Ламбрехт добавила, что Украину необходимо и дальше поддерживать.

2 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о «полной зачистке» Красного Лимана Вооруженными силами Украины. В свою очередь в Минобороны России сообщили, что союзные силы вынуждены были выйти из Красного Лимана в связи с угрозой окружения.

