Россияне массово начали отказываться от поездок по стране по одной причине

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РБК: спрос на перелеты по России после объявления частичной мобилизации упал на 48%

Фото: Milos Ruml / Globallookpress.com

В России возросло число возвратов авиабилетов на рейсы по стране в два с половиной раза по сравнению с началом сентября. При этом общий спад спроса по внутрироссийским направлениям достиг 48 процентов, сообщает РБК со ссылкой на представленные компанией «Аэроклуб» данные.

Таким образом, доля возвратов на перелеты по стране, в среднем составляющая около семи процентов, выросла в течение последних двух недель до 36 процентов. Также россияне начали массово отказываться от поездок за границу — продажи авиабилетов упали на 18 процентов, в то время как число возвратов составило 125 процентов.

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Отмечается, что одной из основных причин нежелания соотечественников совершать путешествия стало объявление частичной мобилизации в РФ.

Ранее в октябре стало известно, что призванные на службу после объявления в России частичной мобилизации граждане смогут вернуть деньги за железнодорожные и авиабилеты, приобретенные до получения повестки. Если гражданин уже отправился в часть и не в состоянии сдать билет самостоятельно, то средства вернут его родственнику по простой письменной доверенности.

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Валентина Процкова
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