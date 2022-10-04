Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Мобилизованным россиянам разъяснили ситуацию с возвратом средств за авиабилеты

Замминистра труда: мобилизованные россияне могут вернуть деньги за ж/д и авиабилеты
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Призванные на службу после объявления в России частичной мобилизации граждане смогут вернуть деньги за железнодорожные и авиабилеты, приобретенные до получения повестки. Ситуацию с возвратом средств в ходе брифинга разъяснила заместитель министра труда Ольга Баталина, ее заявление опубликовано на официальном сайте российского правительства.

Отказ мобилизованных пассажиров от поездки и приобретенного билета в правительстве назвали вынужденным. Поэтому если гражданин России купил его заранее, а затем получил повестку, то он имеет право вернуть за него деньги.

Материалы по теме:
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы. Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы.Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
20 июня 2022
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

В случае, если речь идет о железнодорожной перевозке, и билет был куплен по невозвратному тарифу, то человеку нужно обратиться в кассу на вокзале, предъявить документ, удостоверяющий личность, а также справку, подтверждающую факт мобилизации. Как правило, ею служит повестка из военкомата.

По словам Ольги Баталиной, если гражданин уже отправился в часть и не в состоянии сдать билет самостоятельно, то средства вернут его родственнику по простой письменной доверенности.

Более того, возврат денег могут оформить и третьи лица, в частности туристы, планирующие совместную поездку с призывником. Им также необходимо обратиться в кассу с паспортом и повесткой.

Замминистра труда подчеркнула, что возвращаемые билеты должны быть оформлены на одно и то же путешествие и на один и тот же поезд. «Или они могли быть включены в одно бронирование», — добавила она.

Похожая инструкция распространяется на авиарейсы, уточнила Баталина. Однако для сдачи билета на самолет нужно обратиться напрямую в место его приобретения. К примеру, если пассажир бронировал место на рейс через сайт авиакомпании, то ему следует связаться либо с поддержкой перевозчика, либо позвонить в кол-центр.

При этом если мобилизованный уже отбыл на место службы, его родственники смогут получить деньги за авиабилет исключительно по нотариальной доверенности. Замглавы ведомства подчеркнула, что соответствующий документ могут удостоверить начальники и командиры воинских частей.

Ранее в сентябре сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» пообещала россиянам в случае призыва полностью вернуть деньги за билеты. В компании отказ таких пассажиров от полета также назвали вынужденным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Байден созвонился с Зеленским
Стал известен процент доверяющих итогам референдумов россиян
Оператор «Северного потока-2» назвал сроки обследования газопровода
В Москве неизвестный бросил петарду в банкомат и попал на видео
Глава Нацбанка Украины объяснил уход в отставку
Российского подростка задержали за домогательство к 13-летней школьнице
Илон Маск снова захотел купить Twitter
Волейболисткам американской школы запретили вход в раздевалку из-за трансгендера
Появилось видео с бьющим в воздух Дмитрием Гордоном во время потасовки
Части США предрекли вечную мегазасуху
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.