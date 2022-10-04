Мобилизованным россиянам разъяснили ситуацию с возвратом средств за авиабилеты

Замминистра труда: мобилизованные россияне могут вернуть деньги за ж/д и авиабилеты

Призванные на службу после объявления в России частичной мобилизации граждане смогут вернуть деньги за железнодорожные и авиабилеты, приобретенные до получения повестки. Ситуацию с возвратом средств в ходе брифинга разъяснила заместитель министра труда Ольга Баталина, ее заявление опубликовано на официальном сайте российского правительства.

Отказ мобилизованных пассажиров от поездки и приобретенного билета в правительстве назвали вынужденным. Поэтому если гражданин России купил его заранее, а затем получил повестку, то он имеет право вернуть за него деньги.

В случае, если речь идет о железнодорожной перевозке, и билет был куплен по невозвратному тарифу, то человеку нужно обратиться в кассу на вокзале, предъявить документ, удостоверяющий личность, а также справку, подтверждающую факт мобилизации. Как правило, ею служит повестка из военкомата.

По словам Ольги Баталиной, если гражданин уже отправился в часть и не в состоянии сдать билет самостоятельно, то средства вернут его родственнику по простой письменной доверенности.

Более того, возврат денег могут оформить и третьи лица, в частности туристы, планирующие совместную поездку с призывником. Им также необходимо обратиться в кассу с паспортом и повесткой.

Замминистра труда подчеркнула, что возвращаемые билеты должны быть оформлены на одно и то же путешествие и на один и тот же поезд. «Или они могли быть включены в одно бронирование», — добавила она.

Похожая инструкция распространяется на авиарейсы, уточнила Баталина. Однако для сдачи билета на самолет нужно обратиться напрямую в место его приобретения. К примеру, если пассажир бронировал место на рейс через сайт авиакомпании, то ему следует связаться либо с поддержкой перевозчика, либо позвонить в кол-центр.

При этом если мобилизованный уже отбыл на место службы, его родственники смогут получить деньги за авиабилет исключительно по нотариальной доверенности. Замглавы ведомства подчеркнула, что соответствующий документ могут удостоверить начальники и командиры воинских частей.

Ранее в сентябре сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» пообещала россиянам в случае призыва полностью вернуть деньги за билеты. В компании отказ таких пассажиров от полета также назвали вынужденным.

