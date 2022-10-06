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Киевский суд попросил временно вернуть Саакашвили на Украину

Киевский суд постановил временно передать Украине экс-президента Грузии Саакашвили

Фото: Irakli Gedenidze/Pool / Reuters

Суд в Киеве попросил временно передать Украине экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который в настоящее время отбывает наказание на родине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на грузинского адвоката бывшего главы государства Шалву Хачапуридзе.

По словам адвоката, дело, рассматриваемое киевским судом, не касается ареста и заключения Саакашивили в Грузии. «Это дело касается внутриукраинских событий времен [экс-президента Украины Петра] Порошенко», — сказал Хачапуридзе.

После постановления суда, отметил адвокат, министерство юстиции Украины обратится к своим грузинским коллегам с просьбой временно вернуть Саакашвили Киеву. По словам Хачапуридзе, в его практике бывали случаи, когда грузинская сторона удовлетворяла аналогичные просьбы.

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Осенью 2021 года Саакашвили вернулся в Грузию после восьми лет эмиграции и сразу же был арестован. Экс-президента приговорили к шести годам лишения свободы по делу об убийстве банкира и избиении депутата. Кроме того, политика обвиняют в незаконном пересечении границы, растрате госсредств и разгоне оппозиционного митинга в 2007 году. В настоящее время он находится в больнице из-за проблем со здоровьем.

Саакашвили активно поддерживал движение Евромайдана в 2014 году, а в 2015 году новыми украинскими властями был назначен главой Одесской областной государственной администрации, а также советником Порошенко. Решением бывшего президента Украины Саакашвили было выдано украинское гражданство.

В 2016 году он покинул все занимаемые посты и стал лидером протестов против Порошенко. Годом позже экс-президент Грузии был лишен гражданства Украины и выдворен с территории страны. Украинский паспорт Саакашвили вернули лишь в 2019 году указом президента Владимира Зеленского.

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Алиса Реброва
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