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В Подмосковье трехлетний мальчик умер после падения с самоката

В Мытищах 3-летний мальчик умер через два дня после падения с самоката

Фото: Artem Sobolev / Globallookpress.com

В подмосковных Мытищах трехлетний мальчик умер через два дня после падения с самоката. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в квартире одного из домов на Новомытищинском проспекте. По данным издания, вечером 5 октября ребенку стало плохо. Он неожиданно потерял сознание. Прибывшие на место медики не смогли его спасти.

Родители погибшего сообщили, что за два дня до этого мальчик катался на самокате, упал и ударился головой. На следующий день его начало тошнить. Его отвели в травмпункт, но в больницу класть не стали.

В апреле 41-летний житель Магнитогорска Челябинской области погиб после падения с электросамоката в городском парке «Притяжение».

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Евгения Куликова
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