Россиянин разогнался на самокате и умер

Житель Челябинской области погиб после падения с электросамоката в городском парке

Житель Магнитогорска Челябинской области погиб после падения с электросамоката в городском парке «Притяжение». Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по региону.

41-летний мужчина разогнался на самокате и на полной скорости врезался в бордюр. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

«Мужчина перевернулся вместе с самокатом и получил множество травм (...) он умер в больнице через несколько часов», — приводит издание слова источника в МВД.

Ранее сообщалось, что при столкновении с самокатом в Москве погиб известный российский ученый и правнук поэта Федора Тютчева Иван Пигарев. 80-летний доктор биологических наук упал, ударился головой об асфальт и получил черепно-мозговую травму. Врачи не смогли его спасти.