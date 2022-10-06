Медведев описал эффект от санкций для России, Запада и мира

Зампред Совбеза РФ Медведев описал эффект от санкций Запада словами «типичный самострел»

Санкции против России являются для Запада «типичным самострелом в собственную задницу». Такими словами эффект от антироссийских мер ограничения описал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«С самого начала специальной военной операции Запад начал последовательно палить по нашей стране из многоствольной санкционной РСЗО», — написал политик, отметив, что Россия давно живет в условиях ограничений.

По его словам, экономика страны демонстрирует «весьма приличную жизнеспособность». Так, инфляция замедляется, упав с пикового значения в 17,8 процента в апреле до 13,7 процента в сентябре а ВВП демонстрирует большую устойчивость.

«Сейчас осознали, что их санкции — это членовредительство. Типичный самострел в собственную задницу. Резко дорожают бензин, продукты, коммунальные услуги. Люди от отчаяния выходят на митинги. Политики беспомощно разводят руками», — описал Медведев влияние санкций против России на страны Запада.

Он отметил, что в отдельных странах Евросоюза ситуация с инфляцией является «просто катастрофической». Также зампред Совбеза напомнил о грядущей зиме без поставок в Европу газа из России.

«Для всего мира. Итог печальный. Своими маниакальными санкциями Запад добился лишь одного – стремительного разрушения всей архитектуры мировой торговли в том виде, в каком она развивалась рекордными темпами последние полвека», — заключил политик.

Ранее Медведев заявил, что целью Запада является уничтожение России и ослабление других стран. Также он назвал Украину техническим инструментом, а ее жителей — расходным материалом «на выбранном Западом театре военных действий».