Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Медведев назвал уничтожение России целью Запада

Медведев заявил, что целью Запада является уничтожение России и ослабление других стран

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Целью западных стран является уничтожение России и ослабление других стран. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, его цитирует ТАСС.

«При этом хочу специально подчеркнуть, что мы сражаемся не с Украиной как таковой, цели так называемого глобального Запада в лице США и основных прихлебателей предельно ясны», — сказал Медведев.

Материалы по теме:
ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России. Что нужно знать о четырех новых регионах?
ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России.Что нужно знать о четырех новых регионах?
5 октября 2022
«В Российской Федерации — 89 субъектов» Госдума одобрила вхождение в Россию ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
«В Российской Федерации — 89 субъектов»Госдума одобрила вхождение в Россию ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
3 октября 2022
Путин подписал договор о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Что нужно об этом знать?
Путин подписал договор о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России.Что нужно об этом знать?
30 сентября 2022

Ранее президент Владимир Путин обвинил Запад в алчности и намерении сохранить ничем не ограниченную власть. Это, по словам президента, является причиной «гибридной войны, которую коллективный запад ведет против России».

Глава государства назвал причины этой гибридной войны. По его словам, Запад хочет видеть Россию не свободным обществом, а рабской толпой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Медведев пообещал дальнейшее освобождение занятых Украиной территорий
Напавший на детский центр в Таиланде покончил с собой
Медведев высказался о работе в новых российских регионах
Россиян предупредили о вручении повестки не по месту регистрации
Дело о хищениях при поставках в ФСО возвращено следствию
Медведев заявил об обязательном достижении целей по защите граждан России
В России выявили 23 045 случаев коронавируса
Бастрыкин поручил проверить перекрытие портретов героев киосками в Новосибирске
Призерка ОИ по гимнастике объяснила решение уехать из России
Стало известно мнение американцев о поддержке США Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.