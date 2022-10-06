Медведев назвал уничтожение России целью Запада

Медведев заявил, что целью Запада является уничтожение России и ослабление других стран

Целью западных стран является уничтожение России и ослабление других стран. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, его цитирует ТАСС.

«При этом хочу специально подчеркнуть, что мы сражаемся не с Украиной как таковой, цели так называемого глобального Запада в лице США и основных прихлебателей предельно ясны», — сказал Медведев.

Ранее президент Владимир Путин обвинил Запад в алчности и намерении сохранить ничем не ограниченную власть. Это, по словам президента, является причиной «гибридной войны, которую коллективный запад ведет против России».

Глава государства назвал причины этой гибридной войны. По его словам, Запад хочет видеть Россию не свободным обществом, а рабской толпой.