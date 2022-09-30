Путин обвинил Запад в алчности и намерении сохранить власть

Президент России Путин обвинил страны Запада в алчности и намерении сохранить власть

Президент России Владимир Путин обвинил страны Запада в алчности и намерение сохранить ничем не ограниченную власть. Об этом глава государства заявил в ходе своего выступления, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

По словам президента, это «подлинные причины той гибридной войны, которую коллективный запад ведет против России».

Выступая в Кремле по итогам референдумов, Путин также подчеркнул, что Запад не хочет видеть Россию свободным обществом, а российская культура представляет для него опасность.