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Путин подписал договоры о присоединении новых территорий к России

Путин подписал договоры о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к РФ

Фото: Администрация Президента России

Президент Владимир Путин подписал договоры о вхождении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), Херсонской и Запорожской областей в состав России. Церемонию подписания транслирует телеканал «Россия 24».

Церемония подписания договоров проходит в Георгиевском зале Кремля, где в 2014 году состоялась церемония подписания аналогичного договора с Крымом. В зале присутствуют депутаты Государственной Думы, сенаторы Совета Федерации и общественные деятели.

Перед подписанием документов президент России Владимир Путин выступил с речью о принятии этих территорий в состав страны.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что республики Донбасса войдут в состав России в границах 2014 года. На вопрос о том, что делать с неподконтрольной территорией ДНР, пресс-секретарь ответил, что ее «предстоит освободить».

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Сергей Истомин
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