Путин назвал причины ведущейся Западом против России гибридной войны

Путин заявил, что Запад хочет видеть Россию не свободным обществом, а рабской толпой

Запад хочет видеть Россию не свободным обществом, а рабской толпой. Причины гибридной войны, которую западные страны ведут против российского народа, назвал президент страны Владимир Путин в ходе выступления. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

По словам главы государства, для Запада российская культура представляет опасность, а развитие и процветание — угрозу.

«Им вообще не нужна Россия, она нужна нам. Россия всегда будет Россией. Мы и сейчас защитим и наши ценности и нашу Родину», — подчеркнул Путин.

Ранее президент заявил, что стремление обезопасить своих людей является великой освободительной миссией России. «Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами и сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа», — заключил глава государства.