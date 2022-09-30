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Путин рассказал о способах Запада по управлению миром

Путин заявил, что Запад готов переступить все, чтобы остаться мировым гегемоном

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Ради сохранения международного статуса гегемона США и остальные страны Запада готовы пойти на все, разрушая целые государства и устраивая гуманитарные катастрофы, диктуя свои условия через власть доллара и технологический диктат. О способах Запада по управлению миром рассказал президент России Владимир Путин. Его выступление транслирует Первый канал.

«Запад готов переступить через все для сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет ему паразитировать, а по сути — грабить мир через власть доллара и технологического диктата, собирать с человечества настоящую дань, извлекать основной источник незаработанного благополучия, ренту гегемона. Сохранение этой ренты есть ключевой, подлинный и корыстный мотив», — рассказал российский лидер.

Путин отметил, что именно эти амбиции и являются истинной причиной того, почему «коллективный Запад развязал против России гибридную войну».

Ранее в ходе выступления президент назвал исходящую со стороны Запада русофобию в отношении российских граждан современным расизмом.

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Виктория Кондратьева
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