Саудовская Аравия понизит цены на нефть для Европы и поднимет для США

Саудовская Аравия с 1 ноября понизит цены на нефть для Европы и поднимет для США

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco назвала ноябрьские отпускные цены для покупателей, сохранив их для Азии, понизив для Европы и повысив для США. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Для американских покупателей стоимость всех сортов поднимется на 20 центов. Это станет вторым ударом для Вашингтона с начала недели. Ранее ОПЕК+, где Эр-Рияд является ключевой фигурой, приняла решение снизить суммарный объем добычи на два миллиона баррелей в сутки. США просили отказаться от такого решения, чтобы не провоцировать новый рост цен на нефть.

В ответ на это президент США Джо Байден распорядился вывести на рынок из стратегических резервов страны 10 миллионов баррелей нефти, чтобы компенсировать дефицит.

Для главы Белого дома ситуация особо важна в связи с тем, что Демократическая партия хочет сдержать рост цен перед выборами в конгресс, стоимость нефти прямо влияет на инфляцию.

Европейским компаниям Saudi Aramco, напротив, приготовила скидки. Цена для северо-западной Европы и Средиземноморья сортов Extra Light и Light упадет на 1,8 доллара, а Medium и Heavy — на 1,5 доллара.

