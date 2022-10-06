Граничащее с Украиной российское село подверглось обстрелу

Курское село Гордеевка подверглось обстрелу со стороны Украины

Село Гордеевка в Курской области подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

«Сегодня враг в очередной раз нарушил размеренную жизнь мирного населения села Гордеевка Кореневского района», — написал глава области.

По его словам, несколько снарядов упали на огороды жителей населенного пункта. В результате обстрела пострадали три строения, в том числе жилой дом жительницы, которая недавно получила компенсацию за погибшую во время атаки ВСУ корову. Погибших и пострадавших нет.

Ранее село Гордеевка уже обстреливали ВСУ из минометных орудий. По словам Старовойта, 30 сентября украинские войска выпустили по населенному пункту не менее 12 снарядов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.