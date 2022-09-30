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ВСУ обстреляли из минометов российское село на границе с Украиной

Курский губернатор Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли из минометов село Гордеевка

Кадр: телеграм-канал «Роман Старовойт»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из минометов российское село Гордеевка. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram.

По данным главы региона, противник выпустил не менее 12 снарядов по селу на границе с Украиной. Жители Гордеевки не пострадали, однако осколки мин повредили окна и фасады в некоторых домах.

Старовойт добавил, что в результате обстрела была повреждена линия электропередач, из-за чего дома на одной из улиц обесточены. Губернатор заверил, что энергоснабжение восстановят в кратчайшие сроки.

Накануне, 29 сентября, ВСУ обстреляли курский поселок Краснооктябрьский. По словам Старовойта, местные жители не пострадали, однако сильные повреждения получила трансформаторная подстанция, из-за чего часть населенного пункта осталась без воды и электричества.

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Ранее власти Курской области опровергли сообщения о подготовке эвакуации региональных чиновников. Они объяснили, что в администрациях муниципалитетов «имеются планы эвакуации, они периодически уточняются, но реальной эвакуации не планируется».

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Константин Лысяков
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