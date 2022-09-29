Власти приграничного региона России опровергли данные об эвакуации чиновников

Власти Курской области опровергли данные о возможной эвакуации чиновников

Данные о возможной эвакуации чиновников из Курска и районов Курской области не соответствуют действительности. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщила пресс-служба администрации приграничного российского региона.

«По последней информации, в областной и районных администрациях имеются планы эвакуации, они периодически уточняются, но реальной эвакуации не планируется. Возможны только тренировочные мероприятия в рамках проводимых штабных учений», — говорится в опровержении властей.

Председатель комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов, в свою очередь, напомнил, что принудительная эвакуация возможна только в случае введения военного положения.

29 сентября местный губернатор Роман Старовойт сообщил, что Вооруженные силы России в регионе начали обстреливать из орудий заранее выявленные цели «на сопредельной территории». Так он прокомментировал публикации в соцсетях об орудийных залпах в Судже.