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Власти граничащего с Украиной российского региона сообщили об орудийных залпах

Курский губернатор Старовойт сообщил об орудийных залпах Вооруженных сил России

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы России в граничащем с Украиной регионе начали обстреливать из орудий заранее выявленные цели. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«В связи с публикациями в соцсетях об орудийных залпах в Судже сообщаю: звуки вызваны работой нашего Министерства обороны по заранее выявленным целям на сопредельной территории», — объяснил глава области.

Ранее Роман Старовойт заявил, что громкие звуки, которые услышали жители Курской области, являются результатом работы авиации Министерства обороны России. По его словам, ситуация находилась под контролем, жителям области не о чем беспокоиться.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Никита Абрамов
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