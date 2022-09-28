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Власти приграничного российского региона объяснили громкие звуки с неба

Курский губернатор Старовойт объяснил громкие звуки над регионом работой авиации

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Громкие звуки, которые услышали жители Курской области, являются результатом работы авиации Министерства обороны России. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Громкие звуки, на которые обратили внимание многие пользователи в социальных сетях, связаны с работой авиации Министерства обороны», — объяснил представитель властей.

По его словам, ситуация находится под контролем, жителям области не о чем беспокоиться.

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24 сентября 2022

Ранее Роман Старовойт сообщил о минометном обстреле села Елизаветовка. По его словам, противник выпустил семь мин, но был подавлен ответным огнем. Обстрел обошелся без жертв и значительных разрушений.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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