Власти приграничного российского региона объяснили громкие звуки с неба
Громкие звуки, которые услышали жители Курской области, являются результатом работы авиации Министерства обороны России. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Громкие звуки, на которые обратили внимание многие пользователи в социальных сетях, связаны с работой авиации Министерства обороны», — объяснил представитель властей.
По его словам, ситуация находится под контролем, жителям области не о чем беспокоиться.
Ранее Роман Старовойт сообщил о минометном обстреле села Елизаветовка. По его словам, противник выпустил семь мин, но был подавлен ответным огнем. Обстрел обошелся без жертв и значительных разрушений.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).