Власти приграничного российского региона объяснили громкие звуки с неба

Курский губернатор Старовойт объяснил громкие звуки над регионом работой авиации

Громкие звуки, которые услышали жители Курской области, являются результатом работы авиации Министерства обороны России. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Громкие звуки, на которые обратили внимание многие пользователи в социальных сетях, связаны с работой авиации Министерства обороны», — объяснил представитель властей.

По его словам, ситуация находится под контролем, жителям области не о чем беспокоиться.

Ранее Роман Старовойт сообщил о минометном обстреле села Елизаветовка. По его словам, противник выпустил семь мин, но был подавлен ответным огнем. Обстрел обошелся без жертв и значительных разрушений.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).