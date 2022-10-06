Блогерша порвала белье бренда Кардашьян во время примерки и высказала недоумение

Блогерша Кристал Эредиа порвала нижнее белье бренда Ким Кардашьян Skims во время примерки

Блогерша Кристал Эредиа попыталась натянуть нижнее белье бренда Skims американской бизнесвумен Ким Кардашьян и высказала недоумение, порвав его. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, на который подписано 743 тысячи человек.

Девушка рассказала, что за 42 доллара (примерно 2,5 тысячи рублей) приобрела корректирующие шорты указанной марки, предназначенные для комбинации с платьями и юбками с разрезами. Однако во время примерки изделие оказалось повреждено. Так, на размещенных кадрах юзерша продемонстрировала дыру на бедре. «С подобным изделиями других брендов у меня не было проблем», — заявила Эредиа.

Кроме того, инфлюэнсерша отметила, что пояс данного предмета гардероба не фиксируется на талии. «Шорты продолжают скатываться. Что за ерунда?» — возмутилась она, показав, как ткань спадает с ее фигуры.

В сентябре сообщалось, что блогерша с никнеймом @therealtrulylex заказала корректирующее платье бренда Skims американской бизнесвумен Ким Кардашьян, которое обнажило целлюлит покупательницы.