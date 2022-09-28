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Платье для коррекции фигуры бренда Кардашьян обнажило целлюлит покупательницы

Корректирующее платье бренда Skims подчеркнуло недостатки фигуры блогерши @therealtrulylex

Кадр: @therealtrulylex / TikTok

Блогерша с никнеймом @therealtrulylex заказала корректирующее платье бренда Skims американской бизнесвумен Ким Кардашьян, которое обнажило целлюлит покупательницы. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что приобрела данный облегающий наряд длины макси на бретелях за 78 долларов, надеясь, что он улучшит ее внешний вид. Однако, по словам юзерши, одежда, наоборот, выделила недостатки ее фигуры. «Платье подчеркнуло мой живот, было полностью прозрачным и обнажило мой целлюлит. И да, это мой размер», — заявила автор видео.

На размещенных кадрах она продемонстрировала, что сквозь ткань изделия видно ее нижнее белье и особенности тела. В завершение девушка отметила, что разочарована покупкой.

Ранее в сентябре блогерша Шарлотта Коллинз заказала нижнее белье бренда Skims и удивилась его крою. На размещенных кадрах она продемонстрировала трусы серого цвета с высокой посадкой, показав, что его длина составляет примерно две ее ладони.

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Карина Черных
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