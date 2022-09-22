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Девушка заказала нижнее белье бренда Кардашьян и удивилась его крою

Блогерша Шарлотта Коллинз удивилась длине трусов бренда Ким Кардашьян Skims

Кадр: Charlotte Collins

Блогерша Шарлотта Коллинз заказала нижнее белье бренда телезвезды Ким Кардашьян Skims и удивилась его крою. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка призналась, что обладает средним ростом и пышными формами, поэтому она решила приобрести комплекты размера XL. Однако, по словам юзерши, она не ожидала, что купленные ею за 20 долларов (около 1200 рублей) хлопчатобумажные трусы в рубчик окажутся настолько большими.

Так, на размещенных кадрах она продемонстрировала соответствующее изделие серого цвета с высокой посадкой, показав, что его длина составляет примерно две ее ладони. «Трусы огромные. Они буквально достанут мне до груди», — сообщила автор видео, отметив, что собирается отправить их обратно.

В июле сообщалось, что блогерша Эшли Сантанджело заказала платье бренда Ким Кардашьян Skims и удивилась его длине. На размещенных кадрах юзерша показала, как , как подол наряда спадает ниже ее ступней и простирается по полу.

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Карина Черных
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