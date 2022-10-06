Врач назвал способы справиться с осенне-зимней депрессией

Western Mass News: врач назвал способы адаптироваться к короткому световому дню

Американский врач-психиатр Хуссейн Кан назвал способы справиться с осенне-зимней депрессией и адаптироваться к короткому световому дню. Об этом сообщает Western Mass News.

По словам эксперта, у пациента могут повторяться депрессивные эпизоды примерно в одно и то же время каждый год. Такое состояние вызывает так называемое сезонное аффективное расстройство. Оно сопровождается повышенной сонливостью и нехваткой энергии. В тяжелых случаях люди с таким расстройством начинают пропускать школу или работу, не желают встречаться с друзьями, с трудом справляются с ежедневными задачами.

Большинство людей идут на работу, когда солнце еще не взошло, и возвращаются домой в темноте. Таким образом, многие люди живут с понедельника по пятницу без прямого солнечного света Хуссейн Кан психиатр

Специалисты усматривают связь между сезонным аффективным расстройством и COVID-19. «Мы обнаружили, что дети страдают от тревожности, депрессии, посттравматического стрессового расстройства и расстройства адаптации, и все это имеет связь с COVID-19», — пояснил Кан.

Лечение может быть разнообразным, от светотерапии до антидепрессантов, причем и по отдельности, и в сочетании. В теплое время года, когда дни становятся дольше, сезонное аффективное расстройство проходит. «Как по будильнику, с приходом весны или лета депрессия отступит», — добавил Кан.

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