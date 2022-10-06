В Кабардино-Балкарии осенью зацвела сирень

В селении Хамидие и Кабардино-Балкарии в начале октября зацвел куст сирени

В селении Хамидие, расположенном в Кабардино-Балкарии, осенью зацвел многолетний куст сирени. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

Житель населенного пункта, имя которого не раскрывается, показал на видео цветущее в начале октября растение. По словам мужчины, уже третий год подряд сирень распускается первый раз весной, а затем второй раз — осенью.

Ученые считают, что в действительности повторное цветение — аномалия, которую они связывают с изменением температуры и влажности. Тем не менее, эксперты уверяют, что подобное явление хоть и приводит к ослаблению растений, но непоправимого вреда им не приносит. Отмечается, что схожим образом могут цвести фруктовые деревья, каштаны и акации.

В июне на улицах Омска высадили более 400 тысяч цветов: петунии, бархатцы, шафраны и канны, а также агератумы, тагетесы и бегонии. Все растения высажены по заранее утвержденному эскизу, чтобы получить красивый узор.