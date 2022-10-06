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В России мобилизованным отказались компенсировать покупку обмундирования

В России власти не станут компенсировать мобилизованным расходы на покупку обмундирования

Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ

В России власти не станут компенсировать мобилизованным покупку личного обмундирования и медикаментов. Об этом сообщается на правительственном портале «Объясняем.рф».

Согласно данным портала, отказ связан с тем, что призванных граждан обеспечивают «всем необходимым для прохождения службы». «Поэтому покупка мобилизованным дополнительных элементов формы, экипировки, медикаментов и так далее является их личной инициативой, и компенсация этих расходов не предусмотрена», — сказано в сообщении на «Объясняем.рф».

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Ранее стало известно, что в Подмосковье контрактники попытались отнять у мобилизованных вещи и телефоны и были избиты.

Из-за конфликта в части пострадали 20 военных, служащих по контракту. Приехавшие в часть не стали терпеть требования контрактников, из-за чего произошла массовая драка. По данным Baza, после потасовки военнослужащие не стали писать друг на друга заявления в полицию.

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Анна Щербакова
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